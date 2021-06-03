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Общество

Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил награды

18 июня 2021 11:50  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил награды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно информации, 20 представителей системы здравоохранения из разных районов были удостоены почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области".

Как отметил глава региона, весной прошлого года в кратчайшие сроки были максимально мобилизованы все силы и ресурсы. Выстроено взаимодействие между медицинскими учреждениями региона, организована работа по диагностике коронавируса, предприняты меры для устранения кадрового дефицита медицинских работников.

"Система здравоохранения Нижегородской области показала свою состоятельность, полностью подстроившись под сложившиеся условия. Все это стало возможным только благодаря самоотверженному труду медиков", - добавил Глеб Никитин.

Также в торжественном мероприятии, которое прошло в ДК "ГАЗ" приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

"Сегодня мы чествуем настоящих героев нашего времени – медицинских работников, тех, на чьи плечи легла тяжелая ноша заботы о пациентах, больных Covid-19. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех медработников, чьи забота и внимание помогают пациентам победить боль и страдание, чьи опыт и профессионализм позволяют излечивать самые страшные болезни, дают заболевшим надежду на выздоровление. Желаю нижегородским медикам успехов в деле борьбы с заболеваниями и крепкого здоровья, а нашей системе здравоохранения – прогресса, качественного и количественного роста на благо врачей и пациентов", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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