Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области Экономика

Фото: сайт ФНС

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, будут закрыты отделения в Лукоянове (пл. Мира, д.15), в Шатках (ул. Федеративная, д.25), в Починках (пл. Ленина, д.12) и в селе Большое Болдино (ул. Кооперативная, д.6).

Также закрывается отделение налоговой службы в Шахунье (ул. Советская, д.35).

Кроме этого, будут полностью закрыты следующие отделения: в Дальнем Константинове (ул. Советская, д.103), в Сеченове (ул. Кооперативная, д.3), в Ваду (ул. 50 лет Октября, д.26) и в селе Гагино (ул. Школьная, д. 1а).

Отмечается, что оказание государственных услуг налоговой службы налогоплательщикам в полном объеме будет осуществляться в головных офисах налоговых инспекций в Арзамасе (ул. Кирова, д.31), Городце (пл. Пролетарская, д.17) и в Кстове (ул. Бульвар Мира, д.5).

В ведомстве отметили, что получить большинство услуг налоговой службы можно и без посещения инспекции, в электронном виде, с помощью более 60 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, а также через Госуслуги.