Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
18 июня 2021 13:11  [58] Экспорт Нижегородской области вырос более чем на 24% по итогам четырёх месяцев 2021 года
18 июня 2021 12:34  [332] Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области
17 июня 2021 17:03  [214] Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб
17 июня 2021 15:50  [294] Доходы областного бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей
17 июня 2021 13:06  [233] Почти на 2 млрд рублей муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года
17 июня 2021 11:00  [203] Около 850 млн рублей вложат в цифровизацию системы образования Нижегородской области в 2021 году
17 июня 2021 10:51  [189] "2020 год был испытанием на прочность для экономики и всех ее субъектов", - Глеб Никитин
17 июня 2021 10:11  [486] Стала известна степень готовности развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде
16 июня 2021 16:26  [280] Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей
16 июня 2021 16:17  [283] Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза
Экономика

Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области

18 июня 2021 12:34  [332] Экономика

Фото: сайт ФНС

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, будут закрыты отделения в Лукоянове (пл. Мира, д.15), в Шатках (ул. Федеративная, д.25), в Починках (пл. Ленина, д.12) и в селе Большое Болдино (ул. Кооперативная, д.6).

Также закрывается отделение налоговой службы в Шахунье (ул. Советская, д.35).

Кроме этого, будут полностью закрыты следующие отделения: в Дальнем Константинове (ул. Советская, д.103), в Сеченове (ул. Кооперативная, д.3), в Ваду (ул. 50 лет Октября, д.26) и в селе Гагино (ул. Школьная, д. 1а).

Отмечается, что оказание государственных услуг налоговой службы налогоплательщикам в полном объеме будет осуществляться в головных офисах налоговых инспекций в Арзамасе (ул. Кирова, д.31), Городце (пл. Пролетарская, д.17) и в Кстове (ул. Бульвар Мира, д.5).

В ведомстве отметили, что получить большинство услуг налоговой службы можно и без посещения инспекции, в электронном виде, с помощью более 60 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, а также через Госуслуги.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph