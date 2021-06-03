Онлайн брокер в помощь новичку

Во времена, когда сбережения для потребителей становятся все более и более непривлекательными из-за низких процентных ставок или даже отрицательных процентных ставок, все больше и больше людей задумываются о том, чтобы заняться торговлей ценными бумагами, поскольку иногда бывает значительно более высокая прибыль. Evotrade.com предоставляет услуги надежного брокера.

Раньше онлайн-брокеры без исключения действовали в рамках пакета обмена в качестве трейдеров от имени третьих сторон, но теперь бизнес онлайн-брокеров все больше и больше перемещается во всемирную паутину.

В настоящее время множество онлайн-брокеров доступны для исполнения заказов в качестве вашего партнера на различных торговых платформах в Интернете. Потому что растущая оцифровка открывает совершенно новые возможности для обычного потребителя выполнять более быстрые, простые и более прибыльные транзакции на различных биржах.

В современном мире, когда вы думаете об онлайн-брокере, вам больше не нужно думать об одном человеке, например, о страховом брокере или эксперте по домашнему финансированию. Скорее, большинство брокеров в сравнении онлайн-брокеров являются классическими сервисными компаниями. Крупные банки нередко предлагают такую услугу в рамках открытия депозитарного счета. Вы также получите много знаний по этому вопросу, если прочитаете следующие параграфы нашего руководства. При этом мы не только выясняем, как лучше всего торговать ценными бумагами или управлять счетом депо, но также объясняем основные инвестиционные стратегии.

В настоящее время онлайн-брокер выступает в роли расширенной руки клиента, который хочет совершать сделки с акциями или торговать ценными бумагами. Даже сегодня частным лицам по-прежнему нужен брокер, который действует как посредник, если они хотят принять меры на фондовой бирже. Он формирует связь между вами как инвестором, с одной стороны, и фондовыми биржами - с другой.

Как частное лицо вы не можете торговать только ценными бумагами, акциями или облигациями - вы найдете краткое объяснение всех этих терминов в нашем глоссарии. Так называемые фьючерсные сделки, например, на сырье, воду или энергию, также становятся все более популярными в последние несколько лет.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.