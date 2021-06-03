Александр Новак и Глеб Никитин обсудили развитие инженерной и энергетической инфраструктуры Нижегородской области Политика

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие инженерной и энергетической инфраструктуры нижегородского региона в ходе встречи в Нижнем Новгороде 18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил в ходе встречи зампред правительства России, "Нижегородская область – один из регионов страны, где высоко развит топливно-энергетический комплекс, присутствуют крупнейшие компании энергетической отрасли". Он также добавил, что это важно для того, чтобы гарантировать потребителям надежное энергоснабжение. "Развитие ТЭК также должно обеспечивать своевременное подключение новых объектов жилищного строительства к энергоресурсам и реализацию инфраструктурных проектов", - сказал Александр Новак.

Заместитель председателя правительства РФ поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода, отметив при этом, что многое делается в городе части модернизации, идут новый стройки и привлекаются инвестиции. Александр Новак также пообещал

содействовать тому, чтобы энергетический комплекс создавал новые возможности для развития Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин представил вице-премьеру предложения Нижегородской области по развитию инженерной и энергетической инфраструктуры. Глава региона отметил, что в области уделяется большое внимание реализации проектов по развитию соцсферы и жилищному строительству, формированию территорий перспективной застройки, редевелопменту исторической части Нижнего Новгорода. "Нижегородскую область в числе пилотных регионов, формирующих заявки по инфраструктурным бюджетным кредитам, обозначил в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин. Нам удалось сформировать самую масштабную и комплексную заявку на получение финансирования в рамках данных инструментов. Одно из ключевых направлений – жилое строительство на южных территориях Нижнего Новгорода с предполагаемым вводом около 7 млн кв.м жилья», - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что целесообразно отдельно выделить вопрос расширения перечня возможных получателей займа по инфраструктурным облигациям за счёт сетевых организаций для финансирования строительства магистральной инфраструктуры.

"В части инфраструктурных облигаций, считаю также важным рассмотреть возможности расширить перечень получателей займов за счёт сетевых организаций, в частности компании "Россети". При проработке проекта комплексного освоения территорий для жилищного строительства мы столкнулись с необходимостью строительства дорогостоящих центров питания. На данный момент единственным механизмом финансирования таких значительных затрат является плата за технологическое присоединение. К сожалению, это далеко не всегда возможно погрузить в экономику проекта застройки территории", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что выходом может стать предоставление долгосрочных займов в рамках механизма инфраструктурных облигаций.

"Это позволит сетевой компании профинансировать строительство магистральной инфраструктуры за счёт тарифной выручки без существенного давления на тариф. Вместе с тем это создаст дополнительный стимул к синхронизации инвестиционных программ сетевых организаций и региональных программ развития территорий", - отметил Глеб Никитин.