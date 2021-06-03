"Медики стоят на переднем крае борьбы с болезнями", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем медицинского работника.

"В нашем календаре немало профессиональных праздников, но среди них есть даты, которые имеют поистине общенациональное значение. День медицинского работника – одна из таких. Вы стоите на переднем крае борьбы с болезнями, помогаете людям справиться с самыми тяжелыми недугами, осваиваете и применяете новейшие способы лечения. Ваш путь к знаниям очень сложен, а профессия требует постоянного самосовершенствования", - говорится в поздравлении главы региона.

"Именно медики оказались на переднем крае борьбы с одним из главных вызовов современности - пандемии коронавируса. Вы первыми пришли на помощь, подчас рискуя собственными жизнями. Огромное человеческое спасибо хочется сказать всем, кто действовал по зову сердца и стремился помочь людям. Мы вместе увидели новые победы российской медицинской науки и создавали условия для претворения их в жизнь. Уверен, что вакцинация позволит нам преодолеть сложный период и вернуться к нормальной работе", - заметил Глеб Никитин.

"Сегодня мы вспоминаем имена тех, кто создавал и развивал медицину нашей страны. Нижегородской области в этом плане есть чем гордиться. Именно у нас жила и работала первая русская женщина-врач Надежда Суслова. Здесь трудились врачи с мировым именем – Николай Блохин, Борис Королев, Николай Синицын, Михаил Колокольцев…. Сегодняшнее поколение медицинских специалистов с честью продолжает заложенные ими традиции", - отмечается в поздравительной речи губернатора.

"По инициативе президента России продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена медицины. Закупается новое оборудование и автомобили, проводятся ремонтные работы, улучшаются условия труда. Создание доступной и качественной медицины – одна из важнейших национальных целей. В этот день желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть никогда не возникают сомнения в правильности выбранного пути", - резюмировал Глеб Никитин.