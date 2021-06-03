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Уже более 42 тысяч новых энергосберегающих светильников установили на улицах Нижнего Новгорода

18 июня 2021 18:04  [1] Общество

Уже более 42 тысяч новых энергосберегающих светильников установили на улицах Нижнего Новгорода, сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам проверки нового оборудования на улицах областного центра.

Как отмечает пресс-служба мэрии, новые светильники будут не только ярче, но главное – экономичнее. Одна из главных особенностей – управлять ими можно удаленно, меняя яркость. Установка таких светильников, по словам Юрия Шалабаева, сэкономит Нижнему Новгороду 69% средств, ранее уходивших на оплату электроэнергии.

Глава администрации добавил, что он по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина держит на контроле реализацию данного проекта. Юрий Шалаюаев пообещал, что к 1 июля все 65 тысяч светильников будут установлены на улицах Нижнего Новгорода.

Напомним, что энергосервисный контракт с ООО "Светосервис-Волгоград" был заключен в декабре прошлого года, а в марте компания уже приступила к основным работам.

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Теги:
Благоустройство Юрий Шалабаев
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