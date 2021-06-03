Электрозарядную инфраструктуру для общественного транспорта Нижегородской области представили вице-премьеру Александру Новаку Политика

Электрозарядную инфраструктуру для общественного транспорта Нижегородской области представил 18 июня 2021 года заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новаку губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рабочая поездка вице-премьера в Нижегородскую область началась со знакомства с электрозарядной инфраструктурой: на территории международного аэропорта "Стригино" установлена первая в регионе быстрая электрозарядная станция.

"К 2024 году количество электрозаправок в стране должно достигнуть 11 тысяч. Сейчас правительство России разрабатывает инициативу для поддержки развития электротранспорта и инфраструктуры. Детали прорабатываются Минпромом и Минэнерго. Мы намерены и дальше стимулировать это направление", - сказал Александр Новак.

Оборудование выпущено единственным в России серийным производителем ЭЗС – Концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - и поставлено в регион совместно с компанией Sitronics Group, входящей в АФК "Система". Электрозарядная инфраструктура создается в рамках пилотного проекта "Электротранспорт и зарядная инфраструктура".

Электробусы для первого маршрута в Нижнем Новгороде создал Горьковский автозавод. В ближайший период электрические автобусы "GAZelle e-NN" выйдут на маршрут от аэропорта "Стригино" до станции метро Парк Культуры.

"Отрадно отметить, что такой важный инфраструктурный проект, как внедрение экологичного общественного транспорта, мы реализуем совместно с российскими компаниями. Нашими партнерами являются исключительно отечественные производители. Более того, в проекте максимально задействован потенциал самой Нижегородской области – Горьковский автозавод "Группы ГАЗ" предоставляет транспорт для пилотного проекта. Электрозарядные станции, которые установлены на территории региона, выпускает Концерн "Радиоэлектронные технологии", а оператором сети ЭЗС для первого маршрута стала компания Sitronics Group", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В 2021 году проект предполагается масштабировать. В Нижегородской области планируется установить до 90 электрозарядных станций.

Как отметил заместитель генерального директора АО "КРЭТ" по стратегическому планированию и реализации ФЦП Максим Моторин, компания является единственным в России серийным производителем электрозарядных станций, центром компетенций по данному направлению.

"Мы вовлечены в развитие электротранспорта во многих регионах России – уже сегодня в разных уголках страны установлено порядка 200 наших ЭЗС. Но сегодня именно с правительством Нижегородской области мы разрабатываем первый региональный комплексный проект по развитию электротранспорта. Эта работа имеет стратегическое значение, речь не только об экономической привлекательности проектов, для нас очень важна их социальная роль, возможность улучшить экологическую ситуацию в регионах. Недавно была опубликована программа от Минэкономразвития, в ней определены количественные и качественные параметры станций. Более того, правительством определены источники финансирования, предусмотренные субсидии позволят нам модернизировать производство, а регионам – минимизировать затраты на создание электрозарядной инфраструктуры", – отметил Максим Моторин.

Оператором первых электрозарядных станций в Нижегородской области стала компания Sitronics Group. В ноябре 2020 года между АО "КРЭТ" (Госкорпорация "Ростех") и АО "Ситроникс" (ПАО АФК "Система") было заключено партнерское соглашение о совместном участии в развитии рынка электрозарядной инфраструктуры. Цель сотрудничества – совместная реализация перспективных проектов, формирование комплексных решений для создания электрозарядной инфраструктуры в регионах России.

"В рамках пилотного проекта в Нижнем Новгороде уже запущено комплексное решение – это электрозаправочные станции и цифровая платформа управления. Наша компания обеспечивает оперативное сервисное обслуживание, работает система удаленного мониторинга и контроля за сетью заправок, включая мобильное приложение. Это позволяет отслеживать состояние зарядных станций, состояние электробусов, а водители, соответственно, могут планировать график зарядки. Все потребности региона в электрозарядках могут быть удовлетворены с помощью этого комплексного решения. И для этого мы готовы рассмотреть возможность реализации проекта по сервисной модели с помощью концессии, контрактов жизненного цикла и других подобных инструментов. Это оптимальный способ обеспечить потребность региона без дополнительной финансовой нагрузки для бюджета", – рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Маршрут от аэропорта "Стригино" до станции метро Парк Культуры – первый "электрический" маршрут в Нижнем Новгороде. Он также станет первым в России маршрутом общественного транспорта, на котором будут работать электрические "ГАЗели". На первом этапе он будет действовать в тестовом режиме, в зависимости от пассажиропотока.

Запас хода электромобиля "GAZelle e-NN" на одной зарядке – 120 км, он может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

"Сегодня мы готовы выпускать электромобили "GAZelle e-NN" в различных модификациях на конвейере Горьковского автозавода. На базе универсальной платформы созданы электробусы малого класса, фургоны и легкие грузовики полной массой до 4,6 тонны. Для нас очень важно, что уже в скором времени на свой первый пассажирский маршрут электрические "ГАЗели" выйдут на родине ГАЗа – в Нижнем Новгороде, в год 800-летия города. Электрификация городского транспорта – это глобальный процесс, который позволит повысить качество и комфорт жизни в мегаполисах. Речь идет не только об экологии, но и о снижении уровня шума, а также о широком внедрении цифровых сервисов, направленных на повышение безопасности и комфорта пассажиров и эффективности управления автопарками", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.