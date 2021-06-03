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Общество

Новый логотип появился у Нижегородской ярмарки

18 июня 2021 18:59  [66] Общество

Фото: пресс-служба выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка"

Новый логотип появился у Нижегородской ярмарки. Новый логотип Ярмарки был презентован в Нижнем Новгороде 18 июня.

Как отметила директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина, хотелось получить гибкую айдентику: которая могла бы объединить все проекты Нижегородской ярмарки, все здания – современные павильоны и Главный ярмарочный дом 19 века, появиться на разных носителях и стать узнаваемым символом. "В то же время новый логотип должен быть в тренде мировых визуальных тенденций", - отметила она, добавив, что разработали новый логотип дизайнеры студии "Kurt", которые провели серьезный анализ рынка и исследование конкурентной среды. "Они показали нам кейсы зарубежных и отечественных коллег. Мы совпали в понимании того, что нужно получить в итоге", - пояснила Елизавета Зубакина.

По словам представителя нижегородской дизайн-студии "Kurt" Романа Штейна, в новой айдентике Ярмарки было учтено желание использовать и развивать наследие, поэтому была создана особая эмблема, в которой подчеркнуто отсутствуют тенденции сегодняшней графической моды, а рисунок и шрифт существуют вне времени, словно были созданы уже давно.

Авторы полагают, что новый фирменный стиль будет отражать ключевые направления развития Нижегородской ярмарки – конгрессно-выставочная деятельность и развитие общественного пространства.

В основе логотипа, как и прежде, будет буква "Я". При разработке уникального знака авторы вдохновлялись деталями Главного ярмарочного дома, Павильона №2 и географическим положением Нижегородской ярмарки на месте слияния двух рек. Новый логотип украсит павильоны, малые архитектурные формы на благоустроенной территории и фирменную сувенирную продукцию выставочного комплекса.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Теги:
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