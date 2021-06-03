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Общество

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

18 июня 2021 20:07  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в ходе брифинга 18 июня.

По ее словам, российской и турецкой делегациями была проведена большая работа по восстановлению авиационного сообщения с Турецкой Республикой.

В частности, турецкой стороной было разработано руководство по ключевым разделам работы в условиях COVID-19.

Так, разработана специальная анкета, заполняемая на сайте в обязательном порядке для въезда в страну и позволяющая отследить контакты онлайн.

"Масочный режим соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырёх- и пятизвёздочных отелях организован тепловизионный контроль. Также установлен комендантский час для местного населения с 22:00 до 05:00", - заявила Татьяна Голикова.

В заключение вице-премьер отметила, что по заключению российских специалистов было принято решение о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Туроператорам было не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня. Затем ограничения на полеты в Турцию были продлены до 21 июня. 

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Теги:
Авиасообщение Туризм
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