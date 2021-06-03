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ЛУКОЙЛ запустил установку изомеризации "ПЕНЕКС" на Нижегородском НПЗ в Кстове

18 июня 2021 20:23  [81] Бизнес

ЛУКОЙЛ запустил установку изомеризации "ПЕНЕКС" на Нижегородском НПЗ в Кстове, сообщает пресс-служба компании.

В торжественной церемонии по случаю завершения строительства на территории Кстовского НПЗ установки изомеризации ПЕНЕКС, предназначенной для переработки лёгкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации, приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

Расчётная мощность комплекса по сырью – 800 тыс. т в год. В состав установки изомеризации входят: система гидроочистки фракции НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций, колонна деизопентанизации и другие объекты. Общий объём инвестиций в проект составил 12 млрд рублей. Ввод установки ПЕНЕКС в эксплуатацию позволит выпускать высокооктановый компонент для приготовления автомобильных бензинов и увеличить объёмы производства товарных бензинов на 400 тыс. т в год.

"Правительство прилагает значительные усилия для повышения качества топлива, что особенно важно в контексте экологической повестки, которой следует наша страна наравне с мировым сообществом. В частности, с 2016 года Россия полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5. Причем в России процесс перехода на высокоэкологичное топливо занял три года, в то время как в других странах в среднем на это требовалось порядка 15 лет", – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

"Умение ЛУКОЙЛа сочетать экономические интересы и высокую социальную ответственность при ведении бизнеса – хороший пример для других. На территории Приволжского Федерального округа размещен весь цикл нефтегазохимического производства: от добычи до переработки сырья в конечный продукт высоких переделов. Ввод установки изомеризации повысит эффективность работы сегмента переработки и сбыта продукции", – сказал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.

"ЛУКОЙЛ обеспечивает более 19% всей отгрузки нижегородской промышленности, является одним из якорных налогоплательщиков региона и основным партнёром в реализации социальных программ – это проекты здравоохранения, культуры, развития города и муниципального района Кстово. Нижегородцы видят вклад, который делает компания. В этом году у нас два юбилея – 800 лет Нижнему Новгороду и 30 лет ЛУКОЙЛу. Поздравляю всех с этими праздниками", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"ЛУКОЙЛ" увеличивает объёмы производства востребованных на рынке высокооктановых бензинов, решая тем самым задачу по обеспечению качественным топливом отечественных потребителей. С пуском этой установки мы полностью и в срок выполнили свои обязательства по четырёхстороннему соглашению, заключённому с ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом", – заявил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

Помимо этого, сегодня завершается реализация ещё одного крупного инвестиционного проекта в пределах НПЗ – строительства Комплекса переработки нефтяных остатков.
Его запуск осенью этого года позволит сократить выпуск топочного мазута на Нижегородском НПЗ на 2,6 млн тонн в год и увеличить производство дизельного топлива Евро-5 на 0,7 млн тонн в год. В результате глубина переработки нефти на заводе достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов увеличится до 74%. Реализация проекта позволит в целом по Группе "ЛУКОЙЛ" сократить выпуск мазута до уровня ниже 4% и довести выход светлых нефтепродуктов до 75%.

В рамках торжественной церемонии по случаю завершения строительства установки изомеризации ПЕНЕКС 18 работников Компании "ЛУКОЙЛ" получили правительственные, региональные и корпоративные награды.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Нефтепродукты Технологии
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