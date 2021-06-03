Случаи ДТП с лосями участились на загородных трассах в Нижегородской области Общество

Случаи ДТП с лосями участились на загородных трассах в Нижегородской области, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

По данным ведомства, только с начала 2021 года на дорогах региона произошло 60 ДТП с участием диких животных. Сейчас следует быть особо осторожными, проезжая по дорогам, расположенным в лесных массивах, особенно в темное время суток.

Региональные власти выделили несколько направлений, где велика вероятность встретить на проезжей части диких животных. Наиболее опасными являются участки дорог: Нижний Новгород – Киров, Городец - Зиняки, Южный обход – Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саранск и Москва – Нижний Новгород.

Если произошло ДТП с лосем, нельзя подходить близко к сбитому зверю, а также покидать место происшествия. Водитель должен сообщить в единую службу спасения 112 о происшествии и вызвать сотрудников ГИБДД. Размер ущерба за сбитого лося составляет 80 тыс. рублей.

Накануне в Нижегородской области в результате ДТП на трассе в Семеновском районе между деревнями Тарасиха и Осинки погиб годовалый лось. ДТП в зоне действия знака "Осторожно, дикие животные".