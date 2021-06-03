Владимир Путин заявил, что у "Единой России" ключевая роль в реализации Послания Президента Политика

Партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX Съезде "Единой России", сообщает пресс-служба НРО партии.

По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.

"Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние. Но "Единой России", как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль", - сказал Президент.

"Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно", - добавил Владимир Путин.

Он напомнил, что "Единая Россия", прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от "Единой России" на федеральном и региональном уровне. "Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии", - отметил глава государства.

По его словам, "Единая Россия" всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

"Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной Программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике", - сказал Владимир Путин.

XX Съезду предстоит определить и принять основные направления Программы партии, выдвинуть кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам. Это отметил Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, которое прошло перед началом пленарного заседания Съезда.

"В отношении предвыборной кампании – на протяжении полугода рабочие группы трудились с экспертами, представителями федеральных органов исполнительной власти над предложениями, которые вошли в основу Предвыборной программы. Очевидно, что это только основа, не программа. В сердце, в центре этой Программы – Послание Президента Владимира Путина. Он задал тренды, которые определили основные направления. Но работы еще очень много", - сказал он.

Дмитрий Медведев добавил, что программа будет народной, основанной на предложениях, которые озвучили избиратели.

"Нам не нужны популистские идеи, потому что мы зрелая, правящая партия", - подчеркнул Председатель "Единой России".

Он добавил также, что кандидатам в депутаты Госдумы VIII созыва до 15 августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания программы, которые утвердят на втором этапе Съезда в августе.

Напомним, в Москве проходит XX Съезд "Единой России". Участие в нем принимают Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.