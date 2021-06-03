Подросток утонул в озере Щелковского хутора в Нижнем Новгороде Происшествия

Подросток утонул в первом озере Щелковского хутора в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Подросток 2007 года рождения купался на пляже озера - в месте, оборудованном для купания. Сообщение о происшествии поступило в 14:20. Спасатели извлекли подростка из водоема, но не смотря на проводимые реанимационные мероприятия, медики в 15:30 констатировали смерть.

Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.