Подросток утонул в озере Щелковского хутора в Нижнем Новгороде

Подросток утонул в первом озере Щелковского хутора в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Подросток 2007 года рождения купался на пляже озера - в месте, оборудованном для купания. Сообщение о происшествии поступило в 14:20. Спасатели извлекли подростка из водоема, но не смотря на проводимые реанимационные мероприятия, медики в 15:30 констатировали смерть.
Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.
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