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Общество

Более 60 предприятий-фантомов по лжепроизводству продуктов выявили в Нижегородской области и в Республике Марий Эл

20 июня 2021 13:04  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по запросам телекомпании "Волга" подвели промежуточные итоги работы по контролю за качеством и безопасностью продукции переработки и продовольственных продуктов.

Так, управлением Роспотребнадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий исследована 8101 проба пищевой продукции на соответствие требованиям технических регламентов.

По информации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", в анализах на микробиологические показатели наиболее загрязнёнными оказались кулинарные изделия (17 проб) и молочная продукция (12 проб).
По санитарно-химическим показателям в одной из проб обнаружены нитраты в овощной продукции. По физико-химическим показателям не соответствовали требованиям Технических регламентов 27 проб (в том числе 8 — по признакам фальсификации молочной продукции). Всего из оборота изъято 43 партии пищевой продукции объёмом 241 килограмм, не отвечающей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обращаются к нижегородцам с призывом сообщать о подозрительных продуктах в торговой сети.

"Если поступило обращение с приложенными видеоматериалами и фотоматериалами, которых будет достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении, то управление Роспотребнадзора может привлечь к административной ответственности виновное лицо без проведения проверки", — рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Анна Николаева.

В управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл рассказали о работе государственной информационной системы "Меркурий", позволяющей контролировать законность и качество производимой и продаваемой продукции.

С начала года с помощью "Меркурия" выявлено, в частности, более 60 предприятий-фантомов, которые якобы производили и перерабатывали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Установлено более 30 фактов нелогичных перемещений товаров — например, когда они, согласно липовым документам, «переезжают» из одного города в другой за несколько минут. По оценке управления, это может свидетельствовать о незаконном введении в оборот потенциально небезопасной и некачественной продукции и является поводом для проверки предприятий.

Всего в Нижегородской области и в Республике Марий Эл, благодаря «Меркурию» было выявлено более 2 тысяч фактов несоблюдения законодательства. Речь идёт об искажении сроков годности продуктов, подмене сведений о сырье, отсутствии информации о прохождении товара, подмене наименования производителя.

Наибольшее количество допущенных нарушений выявлено на предприятиях мясной промышленности — 1043, а также в молочном производстве — 408.

В одной из проб сырого молока выявлен антибиотик Сульфаметазин. В семи пробах сливочного масла зафиксирована фальсификация жирами растительного происхождения. Аналогичные нарушения выявлены в одном из сортов мороженого, произведённого в Нижегородской области, и в одной пробе сыра, привезённого из Брянской области.

Главный итог работы по обеспечению контроля качества продуктов и продовольственной безопасности Нижегородской области подвел начальник Управления Россельхознадзора.

По словам Владимира Макарычева, вся выявленная фальсифицированная продукция была изъята из торговли и на прилавки к нижегородцам не попала.

Подробности выявленных нарушений, особенности работы специализированных лабораторий и борьба за качество продуктов в нижегородских магазинах — в программе "Послесловие.События недели".

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Теги:
Продовольствие Роспотребнадзор Россельхознадзор
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