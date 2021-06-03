Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора БК "НН" Александра Хайретдинова Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов скончался на 67 году жизни.

Соболезнования выразил губернатор Глеб Никитин.

Он отметил огромный вклад, который внес Александр Владимирович в развитие баскетбола и заявил, что имя Александра Хайретдинова навсегда вписано в историю нижегородского спорта.

Как заявил глава региона, успехи БК "НН", в том числе и на международных соревнованиях, во многом связаны с деятельностью Александра Хайретдинова.