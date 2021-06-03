Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора БК "НН" Александра Хайретдинова

Генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов скончался на 67 году жизни.
Соболезнования выразил губернатор Глеб Никитин.
Он отметил огромный вклад, который внес Александр Владимирович в развитие баскетбола и заявил, что имя Александра Хайретдинова навсегда вписано в историю нижегородского спорта.
Как заявил глава региона, успехи БК "НН", в том числе и на международных соревнованиях, во многом связаны с деятельностью Александра Хайретдинова.
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