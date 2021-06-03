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Антибиотики в мясных субпродуктах обнаружили в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, было проведено исследование мясных субпродуктов, а именно - почек свиных замороженных.
По результатам лабораторных исследований в пробе мясе был найден антибиотик тетрациклиновой группы "диоксициклин".
Отмечается, что производителем данной продукции является ООО "Кстовский мясокомбинат" (Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная).
Сейчас в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении.
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