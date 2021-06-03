Антибиотики в мясных субпродуктах обнаружили в Кстове Общество

Фото: www.depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Антибиотики в мясных субпродуктах обнаружили в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Согласно информации, было проведено исследование мясных субпродуктов, а именно - почек свиных замороженных.

По результатам лабораторных исследований в пробе мясе был найден антибиотик тетрациклиновой группы "диоксициклин".

Отмечается, что производителем данной продукции является ООО "Кстовский мясокомбинат" (Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная).

Сейчас в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении.