Online-Ipoteka: сервис для ипотечного кредитования

Если вы не располагаете всей суммой для покупки жилья, то отличным решением может стать ипотека. Это хороший шанс обзавестись квартирой. Ипотека это иначе покупка квартиры в кредит. Банк выдает нужную сумму, которую вам будет необходимо ему вернуть с процентами.

Чтобы купить квартиру в ипотеку, нужно правильно выбрать банк и собрать все необходимые документы. Сделать это можно через сайт https://online-ipoteka.ru/. Этот портал создан специально для того, чтобы вы могли взять подобный кредит. Компания самостоятельно принимает решение о его выдаче.

Что нужно, чтобы взять ипотеку

Прежде всего, необходимо узнать о вариантах господдержки и льгот. Варианты могут быть разными. От выбранной программы зависит, выдадут ли вам необходимую сумму. Например, для покупки квартиры можно использовать материнский капитал. Есть и программы для молодых семей для приобретения жилья в новостройках.

Далее необходимо выбрать банк и подать заявку на кредит. Online-Ipoteka бесплатный сервис, который поможет вам быстро оформить ипотеку на выгодных условиях. Каждого клиента ждет персональный подход. Рассчитать предварительную стоимость ипотеки можно на сайте online-ipoteka.ru. Для оформления кредита понадобятся также различные документы, которые можно уточнить у банка.

Чтобы взять кредит на жилье, нужно сделать следующее:

подобрать квартиру с учетом требований банка;

заказать оценку стоимости квартиры;

заключить договор с банком и продавцом.

С продавцом заключается договор купли-продажи. Если квартира в новостройке, проверяется надежность застройщика. Также нужно будет оформить страховку.

Какую недвижимость можно взять в ипотеку

Взять кредит можно на такие виды жилья: частные дома, таунхаусы, квартиры в многоэтажных домах, дачные дома и так далее. Также в ипотеку можно взять и земельные участки.

К подобной недвижимости предъявляется ряд требований. Например, она должна находиться на территории России, быть без перепланировок, не стоять в планах на снос, иметь износ не более чем на 65%, быть подключенной к центральным инженерным сетям и так далее.

Важным моментом при ипотеке является приобретение страховки. Это снижает риски при порче имущества и непредвиденных ситуациях.

Сервис Онлайн-ипотека предлагает не только покупку жилья в кредит, но и коммерческой недвижимости, и другие виды услуг. Это бесплатный сервис, который поможет воплотить ваши мечты!

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