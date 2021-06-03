Жара до +36° ожидается в Нижнем Новгороде в течение всей недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жара до +36° ожидается в Нижнем Новгороде в течение всей недели.

По прогнозам синоптиков, текущая неделя обещает быть особенно жаркой и с минимальным количеством осадков.

Так, в течение дня 21 июня в Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность. Температура воздуха при этом будет достигать +31..33°.

Примерно такая же погода будет и во вторник, 22 июня. А к 23 июня воздух в регионе прогреется до +33..35°. Также в этот день ожидается безоблачная, ясная погода и слабый ветер.

Ко второй половине рабочей недели в Нижегородской области синоптики прогнозируют дождь , но при этом жаркую погоду. В пятницу, 25 июня также возможен небольшой дождь, но температура при этом достигнет рекордного максимума всей недели. Столбики термометров поднимутся до +34..36°.

В выходные жара сохранится - температура будет колебаться от +31..33°. 26 и 27 июня на Нижегородскую область прольют сильные дожди, возможна гроза.