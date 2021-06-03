Лицензия на рентген в стоматологию

Ни один врач не может оказывать медицинские услуги без лицензии. Касается это и рентгеновского кабинета. Лицензия на рентген в стоматологии выдается стоматологическим клиникам. Нужно получить заключение СЭЗ на осуществление данного вида деятельности, т.к. при работе используются ионизирующее излучение.

Чтобы получить все необходимые документы быстро, стоит обратиться в специальные компании, которые сопровождают сделки юридически. К тому же, чтобы оформить лицензию, стоит собрать все необходимые документы. Владельцы клиники должны доказать, что оборудование, которое они используют, совершенно безопасно и не вредит ни человеку, ни окружающей среде.

Как получить лицензию: основные этапы

Получить лицензию на рентген кабинет не так просто, как многим кажется. Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Сбор всех необходимых документов

Первым делом, владелец клиники должен написать заявление, что он хочет получить лицензию или продлить ее. Помимо заявления потребуется также собрать и другие документы.

Обязательно нужно оплатить лицензионный сбор и приложить квитанцию к общему пакету документов. Обязательно должна быть и копия свидетельства о государственной регистрации ИП.

Для того, чтобы собрать все необходимые документы, стоит потратить время. Но и проверять документы будут не меньше 10-ти дней. В этот период документы тщательно изучаются, и если чего-то недостает или выявлены хоть какие-то несоответствия, то документы возвращаются владельцу.

2. Тщательная проверка соискателя

Если документы собраны правильно, то проблем не возникает. Не возникнет трудностей и в том случае, если за работу берутся профессионалы.

Вопрос, касающийся лицензии, рассматривает не меньше месяца. Бывают случаи, когда он затягивается на более длительный срок. Отсчет идет от подачи заявления, и считают только рабочие дни.

Проверяют не только документы. Формируется команда специалистов, которые выезжают на объект и проводят осмотр. Результаты описываются в актах и вносятся в приказ.

3. Оплата сборов и последующая выдача лицензии

Самый дешевый сбор – это переоформление лицензии. Если клиника получает лицензию впервые, то придется оплатить довольно крупную сумму.

Лицензию выдают бессрочно. Она выдается владельцу на руки или отсылается по почте. Пока нет электронного формата, и предоставляют ее на бумажном носителе.

Перед тем, как подать заявку на получение лицензии, стоит внимательно изучить перечень необходимых документов или связаться со специалистами.

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