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Новинки кино

21 июня 2021 11:15  [41]

Несмотря на пандемию, кинорежиссеры снимают новые фильмы и выпускают их в кинопрокат. Новинки кино заслуживают внимания. Каждый фильм – это отдельно взятая история, которая позволяет на время забыть про свои проблемы и погрузиться в совершенно другую реальность.

Новинки кинематографа, которые заслуживают внимания

Рая и последний дракон

Было время, когда люди и драконы не враждовали и жили в идиллии. Фантастический мир назывался Кумандра, и все тут было как-то необычно и волшебно.

Но в какой-то момент на Кумандру напали чудовища, которых все называли Друнами. Они стали нападать на местных жителей, и в стране воцарилась паника. Драконы решили спасти людей и пожертвовали собой ради человечества.

Вроде бы все нормализовалось. Но через какое-то время монстры снова посетили Кумандру. Перед воительницей Раей стоит несколько задач, и главная из них заключается в том, что она должна отыскать хоть одного дракона, который сможет остановить злых Друнов.

Она отправляется в путешествие и неожиданно узнает, что мало просто отыскать дракона. Нужно еще и научиться доверять друг другу, а это уже совершенно другое.

Форсаж 9: Неудержимая сага

Форсаж снова возвращается на экраны. Многие зрители могут с уверенностью сказать, что все останется на прежнем уровне. Те же герои будут мчаться на бешеной скорости, чтобы оказаться первыми.

Но многое изменилось с момента выхода первой части. Всеми любимый Доминик Торетто совершенно по-другому теперь смотрит на жизнь. У него есть семья - и он отличный семьянин. Но разве гонщики бывают бывшими? Конечно, нет. Да и судьба распорядится совершенно иначе.

Черная вдова

Интересно, как живут супершпионки? 100% они не пекут пироги и не устраивают вечеринки с друзьями, или… На самом деле все не так радужно, как многим может показаться. Она – одинокая волчица и ей нельзя заводить семьи, влюбляться или доверять близким.

Наташа Романофф или Черная Вдова – самая лучшая, и она прекрасно понимает, что от нее требует начальство. Этот персонаж нравится многим, и те, кто смотрел Мстителей, прекрасно понимают, о чем идет речь.

В этом фильме все будет совершенно иначе. Наташа на какой-то момент окунется в прошлое. И даже если она этого не хочет, изменить ситуацию не получится. У нее получится вернуться к своей семье, которые ее любят и очень сильно скучали.

Ее семья попала в опасные сети, и коварные люди втянули их в заговор. Черная Вдова обязана их вытащить и позаботиться о том, чтобы все остались живы.

Эта миссия будет самой главной, и ее провалить Наташа не может.

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