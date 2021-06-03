Как выбрать компанию для ремонта автомобиля

Ремонт автомобиля - весьма сложный процесс. Некоторые простые работы можно самому сделать в обычном гараже, а вот для остальных ремонтов необходимо специальное оборудование, инструменты. Поэтому лучше всего обратиться в специальные сервисные центры, которые выполняют все ремонтные работы по автомобилю. В Москве есть надежная компания "Механика", которая выполняет целый ассортимент ремонтных работ.

Обратиться в СТО или официальный сервисный центр

Сейчас много разных неофициальных СТО, которые проводят ряд каких-то ремонтных работ, восстановление автомобиля и так далее. Как правило, стоимость услуг гораздо ниже официальных сервисных центров, вот только и качество намного хуже.

Некоторые люди думают, что официальные сервисные центры делают работу даже хуже, чем обычные СТО. Но начнем с того, что не все неофициальные СТО имеют соответствующее оборудования или инструменты, которые дают возможность качественно сделать ремонт, без "колхоза". Также стоит отметить персонал: в официальных сервисах персонал проходит отбор, принимают на работу только специалистов. А в обычных СТО вчера человек был автолюбителем, сегодня уже чинит дорогие автомобили. Соответственно, качество ремонта может быть самым ужасным, что придется искать других мастеров, чтобы устранили и старые поломки, и уже новые, которые были получены вследствие ремонта в непонятном СТО.

Также существуют СТО, которые специально делают только определенный вид работы или намеренно совершают поломки другого типа, чтобы автовладелец вновь обратился за услугами. При этом, после первого ремонта никто не дает никаких гарантий или документов прохождения ремонтных работ.

У так называемых гаражных мастеров нет никакой утвержденной цены на услуги или детали. Они оценивают знания владельца автомобиля и его финансовые возможности, а после уже на ходу придумывают цену на деталь или стоимость ремонта. Поэтому легко можно переплатить большие деньги за незначительный ремонт, который по факту стоит дешево.

Почему стоит обращаться в компанию "Механика"

Компания сотрудничает с известными российскими организациями, постоянно проводит ремонтные работы для автомобильного парка. Производятся сложные виды ремонта:

Двигателей автомобилей.

Мотоциклов.

Специальной техники.

На данный момент имеет 52 представителя в 42 городах России. Клиенты могут рассчитывать на качественный ремонт авто, доступные цены.

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