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Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области за четыре месяца 2021 года увеличился на 10%

21 июня 2021 13:11  [30] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-апрель 2021 года увеличился на 10%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,6 млрд. 76% суммы внешнеторговых операций пришлось на иностранных партнеров из дальнего зарубежья.

Объем экспорта Нижегородской области по итогам января-апреля 2021 года составил почти $1,6 млрд, также увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Лидерами по росту экспорта в группе стран дальнего зарубежья стали Индия, Бангладеш, Китай, Нидерланды, Польша и Египет. Значительно увеличились поставки нижегородской продукции и в ряд государств ближнего зарубежья: в два раза – в Белоруссию, в 1,7 раза – в Азербайджан, рост экспорта зафиксирован в Казахстан, Армению, Киргизию, Молдавию и Таджикистан", – сообщил Глеб Никитин.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме составила по итогам января-апреля 2021 года 78%. В этом сегменте рост произошел благодаря увеличению поставок оборудования и механических устройств, пластмасс и изделий из них и изделий из черных металлов, бумаги и картона, древесины и изделий из нее.

Напомним, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года. Общий рост экспорта определен основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ.

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Теги:
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