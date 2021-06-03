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Общество

Фасады четырех зданий "Теплоэнерго" стали полотнами для уличных художников в рамках фестиваля "Место"

21 июня 2021 13:25  [94] Общество
ул. Народная, 38

ул. Народная, 38

Фото: пресс-служба компании

Фасады трех тепловых пунктов и павильона задвижек АО "Теплоэнерго" стали полотнами для уличных художников в рамках фестиваля "Место". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, "Теплоэнерго" поддерживает фестиваль с момента его старта в 2017 году. За пять лет уличные художники преобразили более 20 производственных зданий предприятия.

Работы этого года можно увидеть на павильоне задвижек в парке Пушкина и на теплопунктах на ул. Володарского, 4а (пер.Тихий, 4а), ул. Народной, 38 и на Гордеевской, 34а.

"Благодаря работам художников наши объекты не только становятся красивее. Поверх масштабных рисунков, как правило, не наносят надписи и теги уличные вандалы", - сказал начальник отдела текущего ремонта и технического обслуживания АО "Теплоэнерго" Александр Черкасов.

Помимо масштабной ремонтной программы по замене тепловых сетей – свыше 100 км, и ремонта оборудования котельных, серьезное внимание в этом году уделили и внешнему виду производственных объектов. Теплоэнерго отремонтирует фасады 27 зданий и сооружений – котельных, теплопунктов, павильонов задвижек, и благоустроит прилегающие к ним территории.

По словам организатора фестиваля, уличного художника Никиты Nomerz`а в этом году фестиваль приобрел международное звучание – изменять пространство Нижнего Новгорода приехали около 60 художников из России и из-за рубежа.

"Нам важно показать многогранность уличного искусства, где каждый сможет найти близкую по духу работу. В этом году художники создали около 40 объектов, это и технические помещения – как в случае с нашими давними партнерами – АО "Теплоэнерго", и жилые дома. Одной территорией не ограничивались – рисовали в разных районах города. Мы стараемся, чтобы наши работы радовали жителей как в центре города, так и в спальных районах", - отметил Никита Nomerz.

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Теги:
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