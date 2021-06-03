Заказать лендинг под ключ

Заказать лендинг под ключ в компании "Engage" можно без проблем. Еще лендингом называют стандартные посадочные страницы. Но мало кто понимает, что это такое и какое отношение они имеют к стандартным онлайн-магазинам.

Слово «лендинг» пришло в наш обиход из США. Американские маркетологи давно используют такой принцип работы. Если вникнуть в суть вопроса, то сразу же становится понятно, что пользователь переходит на автономную интернет-страницу. Это не просто переход, это возможность заставить человека совершить какое-то действие. Результат действительно эффективный, т.к. пользователи обязательно позвонят по указанному номеру телефона или купят товар.

Достоинства

Лендинг не работает сам по себе. Он существует вместе с контекстной рекламой. Именно поэтому, те пользователи, которые заказали лендинг, в короткое время замечают, сто увеличиваются продажи. В интернет-маркетинг он пришел для того, чтобы оптимизировать конверсии.

К плюсам можно отнести:

1. 100% конкретика. Пользователь не перейдет на какой-то сторонний сайт. Откроется именно та страница, которая будет соответствовать его запросу. При создании посадочных страниц используют принцип последовательности. Это очень важно и только таким образом можно добиться эффективности. Пользователь увидит объявление и кликнет на него. Оно может быть представлено, как на другой странице, так и в поисковом запросе. Он открывает целевую страничку и видит различные торговые предложения. Человек изучает эти предложения и если его все устраивает, то он совершает дальнейшие действия;

2. Пользователь может полностью сосредоточится на продукте, т.к. его ничего не отвлекает. Навигация продумывается до мелочей. Лендинг этим и выигрывает, потому что интерфейс страницы простой и без каких-либо наворотов. Согласитесь, абсолютно любому пользователю намного удобнее изучить предложение на одной странице, а не переходить на другие. Если он будет ждать, пока все окна откроются, то потратит много времени и просто закроет этот сайт;

3. Лента не содержит никаких ссылок. И это еще одно преимущество. Ссылки, которые появляются в ленте, рассеивают внимание, и пользователь теряет первоначальную мысль. Посадочные страницы привлекают внимание совершенно по-другому, и это у них отлично получается;

4. Удобно обрабатывать данные и работать со статистикой. Владелец лендинговой страницы с легкостью может вести учет и отслеживать статистику. Если требуется, то он может получить данные в форме графиков. В результате он с легкостью найдет ту страницу, которая действительно нужна и будет вести работу намного быстрее и эффективнее.

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