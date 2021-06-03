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Очистители высокого давления Kranzle

21 июня 2021 15:02  [61]

Kranzle постоянно развивает продуктовые решения, а также саму деятельность, руководствуясь корпоративными ценностями качества, гибкости и инноваций, чтобы иметь возможность предлагать клиентам устройства, отвечающие требованиям рынка, с высочайшим качеством и технологиями.

Ассортимент продукции Kranzle

Ассортимент Kranzle непрерывно совершенствовался и расширялся на протяжении десятилетий - и сегодня предлагает высококачественные и гибкие решения по очистке для многих отраслей промышленности. Это приносит пользу пользователям в области транспорта и коммерческих автомобилей, в сельском хозяйстве и животноводстве, в промышленности и ремеслах, а также в сфере уборки зданий, в автомобильной промышленности и в коммунальном хозяйстве. Помимо хорошо известных для компаний и потребителей аппаратов высокого давления Kranzle, ассортимент продукции также включает промышленные пылесосы и ручные подметальные машины.

Давайте подробнее рассмотрим области продуктов ниже. Очиститель высокого давления: одной из важнейших вех в истории компании, безусловно, стало производство в 1984 году первого мобильного очистителя высокого давления. За этим постоянно следовали решения для профессиональной уборки, такие как серия Profi-Jet, серия Shuttle, Profi серии или серии K 2000. В то время как первые устройства предназначались исключительно для промышленных или коммерческих пользователей, в 2015 году компания впервые разработала серию K 1050, полное семейство устройств для очистки под высоким давлением, специально для конечных пользователей и, следовательно, для использования дома и в саду. Сегодня, в дополнение к многочисленным мобильным устройствам с горячей или холодной водой, Kranzle также предлагает различные стационарные решения, которые прекрасно дополняются обширным ассортиментом принадлежностей для уборки.

Kranzle качество

Качество очистителей Kranzle на высочайшем уровне. Устройство Kranzle никогда не разочарует вас как пользователя с точки зрения качества. Этому также способствуют высококачественные материалы и отличное качество изготовления.

Преимущества продукции Kranzle

В дополнение к качеству и, следовательно, долгому сроку службы продукта, конечно же, основное внимание уделяется самому применению. И здесь Кренцле убедителен во всех отношениях. Эти устройства не только удобны в использовании, но и являются функционально надежными в эксплуатации и экологически безопасными с точки зрения потребления. Это особенно важно для очистителей высокого давления. Бесступенчатая регулировка давления и объема, манометр из нержавеющей стали, барабаны для шлангов или шасси - это лишь некоторые из многочисленных функциональных деталей.

Профессиональные мойки полностью собираются в Германии, а не по лицензии в Китае. Гарантия на мойки - 3 года. Могут работать без остановки до 8 часов. Также в ассортименте магазина есть мойки с подогревом воды и мойки с бензиновым двигателем.

Самые низкие цены в РФ на этом сайте kranzle-russia.ru.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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