Водные и сухопутные прогулки по Петербургу

В Санкт-Петербурге кроме пешеходных и автобусных туристических маршрутов предлагаются водные экскурсии по рекам и каналам на катерах и теплоходах. Крупнейший судовладелец ГК "Астра Марин" обслуживает разные по протяженности маршруты, проходящие по центру северной столицы. Причалы располагаются на Университетской набережной ("Румянцевский спуск" и "Кунсткамера"), на Адмиралтейской набережной ("Спуск со львами"), на набережной Мартынова ("Крестовский остров"), на Мойке ("Конюшенное ведомство") и на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала.

В число наиболее популярных маршрутов входят:

вечерний круиз на теплоходе-ресторане с музыкальным сопровождением на борту и приветственным бокалом шампанского;

прогулка вдоль северных островов на теплоходе-ресторане "Корюшка";

"Имперский Петербург" по рекам и каналам;

"Парадный Петербург" с выходом в Финский залив;

экскурсия в город-порт Кронштадт.

Можно также заказать прогулку на катере по индивидуальному маршруту.

Участники получают возможность полюбоваться практически всеми архитектурными и культурными памятниками в центре города, вид на которые открывается с воды. На борту каждого катера и корабля установлена современная аудиосистема. Тексты с описаниями достопримечательностей и историческими справками, составленные историками и краеведами, читаются на разных языках. С просторных открытых палуб открывается отличный обзор и можно снимать фото на фоне архитектурных символов Санкт-Петербурга.

Продолжение прогулки на автобусе

После прогулки по воде предлагается экскурсия на двухэтажном автобусе в формате "Hop On – Hop Off" – можно в течение обозначенного в билете времени выходить на любой остановке и вновь заходить в следующий автобус сколько угодно раз. Билеты продаются на 24 и 48 часов. Они действуют сразу на двух разных маршрутах – "Сердце Санкт-Петербурга" (на карте обозначено красными линиями) и "Парадный Санкт-Петербург" (зелеными линиями). Оба начинаются у Исаакиевского собора, но охватывают разные территории. Красные двухэтажные автобусы курсируют с промежутком от 15 до 40 минут.

Отсчет времени начинается в момент входа при первой посадке, поэтому можно заранее спланировать свое время, чтобы зайти в выбранные музеи, подойти поближе к памятникам, устроить фотосессию.

Пассажирам выдаются безопасные одноразовые наушники, чтобы пользоваться аудиосистемой, настроенной на 12 языков. Система определяет геометки, поэтому фрагменты текстов зачитываются рядом с определенными местами.

Онлайн-билеты на теплоходы и на автобус можно приобрести на официальном сайте ГК "Астра Марин" по полным и льготным тарифам.

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