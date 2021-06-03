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Общество

Действующую ливневку XIX века обнаружили в Нижнем Новгороде

21 июня 2021 17:59  [193] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Действующий колодец ливневой канализации конца XIX – начала XX века обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Находка была сделана при ремонте проезжей части улицы Кожевенной. Рядом были обнаружены остатки старой мостовой.

Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, колодец находился под слоем асфальта и был закрыт досками.

Археологи зафиксировали находку и определили ее возраст. 

(ливневой колодец и остатки мостовой, фото: правительство Нижегородской области)

"Колодец предназначен для сбора воды, он не является каким-либо уникальным сооружением и представляет интерес, скорее, для историков, специализирующихся на градостроительстве и инженерных коммуникациях, их понимания того, как отстраивался город. Можно сказать, что это типовая постройка довольно небрежного исполнения, причем эта небрежность целенаправленная: венцы не примыкают друг к другу, чтобы из колодца быстрее уходила вода", - рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского государственного университета, руководитель археологических работ на ул. Кожевенной Сергей Зубов.

"Интересно, что колодец до сих пор в рабочем состоянии и, по всей видимости, участвует в процессе отвода воды с Кожевенной улицы", - добавил он.

Как оказалось, во время дождей колодец наполняется водой. Узнав об этом, местные жители обеспокоились, что его демонтаж может привести к проблемам с отводом воды после сильных ливней.

С учетом этих фактов было принято решение провести консервацию колодца с сохранением его водоотводящей функции.

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