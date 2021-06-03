Уволенная с должности директора Елена Моисеева намерена идти в суд Общество

Фото: с сайта Высшей Школы Экономики

Директор школы №24 в Советском районе Нижнего Новгорода Елена Моисеева, уволенная накануне без объяснения причин, заявила, что будет отстаивать свои права в суде. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

Экс-директор рассказала, что накануне её увольнения в школе пришла проверка Контрольно-ревизионного управления (КРУ), и к инспекторам у руководителя образовательного учреждения возникли вопросы. Она отправила в КРУ письмо с просьбой сообщить, насколько законно проходит проверка и где находится официальная информация о ней, поскольку эти данные обычно размещаются на официальном сайте.

"Я отправила письмо около 10 утра, а около двух часов дня ко мне пришли представители администрации и начальник районного управления и по протоколу зачитали мне постановление об увольнении", — рассказала Елена Моисеева. При этом она даже не знает причину увольнения.

"Я многим не нравлюсь, у меня есть определённая позиция по многим вещам, я совершаю ошибки", — заявила Моисеева.

Тем не менее, она намерена обратиться в суд, чтобы оспорить своё увольнение.

"Я сегодня всплакнула немножко, потому что не было возможности поздравить лично ребят с окончанием девятых классов и вручить им аттестаты, потому что я больше не имею на это право, — рассказала Елена Борисовна. — А потом я подумала, что это самые счастливые дни, потому что я не ожидала такой поддержки! Мы все говорим, что наше общество инертное, равнодушное. Но мой телефон не замолкает. Я слышу столько приятного и доброго о себе. Не могла представить, что будет так! Это даёт силы на определённые действия. Когда я вижу, что за мной люди и им важно, чтобы я вернулась, я понимаю, что у меня нет выбора, им это важно".

Родители учеников поддерживают бывшего директора школа №24 и собирают подписи против её увольнения.