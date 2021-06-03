Английский язык для малышей

Современные родители знают, что качественное образование – залог успешности и продуктивности ребенка в будущем. Без знаний иностранного языка в таких случаях не обойтись. Разговорные занятия проводят детям дошкольного возраста.

Доступен английский язык для малышей в онлайн-формате. В школе Care my Baby проводятся интерактивные занятия с детьми по изучению английского языка. Педагоги обучают малышей с 2-4-летнего возраста. Для каждого ребенка выбирается свой формат занятий. Отметим, что детский сад онлайн с изучением английского языка доступен деткам, находящимся в любой точке мира.

Музыкально-двигательная активность, игровая форма обучения, всесторонняя поддержка педагога делают обучение простым и приятным.

Отличительные особенности онлайн-уроков от обычных занятий

Педагоги Care my Baby соблюдают такие правила:

Дети изучают окружающий мир на новом языке. Проходят онлайн-квесты, играют в игры.

В ходе занятия педагог ориентируется на настроение ребенка. При недостаточной вовлеченности меняет формат урока, чтобы переключить внимание на изучаемый предмет.

Каждое занятие включает творческие задания. Развивается мыслительная активность малыша.

В результате малыши понимают разговорный английский, повторяют отдельные слова, складывают их в фразы.

После онлайн-обучения дети отправляются в школу с качественной языковой базой. В будущем это поможет легче и глубже изучать языки, заводить иностранные знакомства. Перед такими детьми открываются возможности получения международного образования.

Преимущества детского сада онлайн:

Увлечь ребенка полезным занятием можно, находясь в любой точке мира. Что особенно актуально в период пандемии.

Можно с эффективностью использовать увлечение малыша гаджетами.

Удобство и безопасность. Родители экономят время на разъездах. Ребенок всегда находится в поле зрения.

Оплачивается только полезное время обучения.

Можно перенести урок или подстроить график под личные планы семьи.

Какие занятия доступны в детском саду онлайн?

В заведении действуют такие модули:

Общее развитие малыша. Изучение окружающего мира.

Подготовка к школе.

Музыка.

Иностранные языки (английский, китайский, немецкий).

Занятия с психологом.

Уроки с логопедом.

Все уроки проводятся индивидуально. Разрабатывается программа, соответствующая уровню развития ребенка. Педагог длительно удерживает внимание малыша, вызывает активный интерес к материалу.

Работа преподавателя направлена только на одного ребенка, а не на средний уровень понимания в группе. Эффективность уроков возрастает в несколько раз.

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