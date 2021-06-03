Современные родители знают, что качественное образование – залог успешности и продуктивности ребенка в будущем. Без знаний иностранного языка в таких случаях не обойтись. Разговорные занятия проводят детям дошкольного возраста.
Доступен английский язык для малышей в онлайн-формате. В школе Care my Baby проводятся интерактивные занятия с детьми по изучению английского языка. Педагоги обучают малышей с 2-4-летнего возраста. Для каждого ребенка выбирается свой формат занятий. Отметим, что детский сад онлайн с изучением английского языка доступен деткам, находящимся в любой точке мира.
Музыкально-двигательная активность, игровая форма обучения, всесторонняя поддержка педагога делают обучение простым и приятным.
Педагоги Care my Baby соблюдают такие правила:
В результате малыши понимают разговорный английский, повторяют отдельные слова, складывают их в фразы.
После онлайн-обучения дети отправляются в школу с качественной языковой базой. В будущем это поможет легче и глубже изучать языки, заводить иностранные знакомства. Перед такими детьми открываются возможности получения международного образования.
Преимущества детского сада онлайн:
В заведении действуют такие модули:
Все уроки проводятся индивидуально. Разрабатывается программа, соответствующая уровню развития ребенка. Педагог длительно удерживает внимание малыша, вызывает активный интерес к материалу.
Работа преподавателя направлена только на одного ребенка, а не на средний уровень понимания в группе. Эффективность уроков возрастает в несколько раз.
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