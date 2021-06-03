Фитнес-центры Нижнего Новгорода приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса Общество

Фитнес-центры Нижнего Новгорода приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в одном из фитнес-клубов города 21 июня.

Как отметила генеральный директор "Нижегородской фитнес-группы" Елена Фадеева, в скором времени рассчитываем выйти на 80-процентный уровень коллективного иммунитета, это и привитые сотрудники, и те, у кого высокие титры антител.

Стоит добавить, что вакцинируемые сотрудники фитнес-центра прошли бесплатное предварительное тестирование на наличие иммуноглобулинов IgM и IgG.

"Многие наши сотрудники осознают, что массовая вакцинация - это залог того, что двери клубов останутся открытыми для нижегородцев. Начинаем с себя, затем надеемся вдохновить своим примером и клиентов, создав территорию, свободную от COVID-19", - подчеркнула Елена Фадеева.

В первый день работы мобильного пункта, который затем проследует в другие центры сети, вакцинировалось более 100 человек.