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Общество

Правительство РФ внесло изменения в программу субсидирования найма специалистов

21 июня 2021 20:16  [71] Общество

Правительство РФ внесло изменения в программу субсидирования найма специалистов. Они касаются продления периода действия программы, а также расширения охвата ее участников. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Срок окончания действия программы продлили до 27 декабря 2021 года. Изначально он был ограничен 1 ноября 2021 года.

В управлении по труду и занятости населения Нижегородской области напомнили, что программа субсидирования найма стартовала в марте 2021 года. В ее рамках работодатели получают субсидии при трудоустройстве безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Второе новшество касается предприятий и организаций, трудоустраивающих молодых специалистов, которые окончили обучение в вузе или в техникуме (колледже) в 2020 году и зарегистрировались в центрах занятости после 1 января 2021 года. Такие компании тоже могут рассчитывать на господдержку в рамках действующей программы субсидирования найма. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены дополнительные средства.

"Такое решение Правительства РФ поможет предприятиям привлечь молодежь, а молодым специалистам, которые завершили обучение в период наибольшей напряженности на рынке труда, даст возможность скорее найти работу", - отметила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Что касается размера господдержки, то он остается прежним. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ - 12792 рубля), увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа в России". После этого требуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно - через систему "Соцстрах".

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Теги:
Занятость и безработица Субсидии
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