Мужчина погиб в Борском районе, упав на машине в кювет Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб в ДТП в Борском районе, упав на машине в кювет. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.



Согласно информации, автоавария произошла 21 июня в 21:00 на 33 км а/д Останкино - Большеорловское - Березовский - Рустай в Борском районе.



47-летний водитель иномарки Chevrolet Niva не справился управлением и совершил опрокидывание в кювет.



В результате ДТП водитель автомобиля разбился насмерть.