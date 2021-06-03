Мужчина погиб в Борском районе, упав на машине в кювет

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Мужчина погиб в ДТП в Борском районе, упав на машине в кювет. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 21 июня в 21:00 на 33 км а/д Останкино - Большеорловское - Березовский - Рустай в Борском районе.
47-летний водитель иномарки Chevrolet Niva не справился управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля разбился насмерть.
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