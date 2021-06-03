Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Сервис поиска мастеров и салонов красоты Barb.ru — как записаться к специалисту в Нижнем Новгороде

22 июня 2021 14:36  [69]

Как быстро и без труда найти хорошего мастера, косметолога или парикмахера в Нижнем Новгороде? На самом деле все просто — воспользуйтесь услугами сервиса Barb.ru, который работает уже на протяжении долгого времени. Сейчас услуги этого сервиса доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и других городах РФ. Попробуйте - и вы обязательно останетесь довольны полученными результатами!

Особенности сервиса Barb.ru

Сервис Barb.ru — это сообщество мастеров практически со всех городов России. Здесь можно найти косметолога, парикмахера, стилиста, мастеров по наращиванию ногтей и ресниц и нанесению перманентного макияжа. Именно здесь можно подыскать того специалиста, который удовлетворит вас по всем требованиям и стоимости услуг.

У каждого мастера есть портфолио и баллы, которые выставляются клиентами. Если ищете специалиста в первый раз, обязательно изучите всю информацию, обратите внимание на отзывы и заработанные баллы.

Теперь не нужно долго искать, прозванивать по телефонам и с опаской идти к выбранному мастеру. На Barb.ru вы сможете подобрать идеальный вариант именно для вас. Для этого даже не нужно регистрироваться, если не хотите этого. Просто выберите мастера и свяжитесь с ним указанным для этого способом.

Кого можно найти?

На сайте Barb.ru можно найти самых различных специалистов в Нижнем Новгороде. Выбор здесь действительно огромен, и список пополняется ежедневно. Если вы сами являетесь мастером, то вы тоже можете добавить свою анкету, портфолио. Для этого необходимо зарегистрироваться — процесс занимает всего несколько минут. Проверка анкеты модераторами происходит в течение нескольких часов, то есть ваше портфолио появится в день заполнения.

На сайте можно найти следующих специалистов:

  • косметологов;
  • мастеров по уходу за лицом и телом;
  • специалистов по перманентному макияжу;
  • мастеров по наращиванию ногтей, ресниц;
  • парикмахеров;
  • психологов;
  • стилистов;
  • стоматологов.

Вы можете перейти к интересующим мастерам через соответствующие разделы, которые можно найти на главной странице сайта. Если ищете что-то конкретное, воспользуйтесь строкой поиска — система через несколько секунд выдаст вам наиболее подходящие варианты.

На что обратить внимание при выборе специалиста?

При выборе специалиста на сервисе первое, на что нужно обратить внимание, это отзывы и баллы. Все отзывы на сайте реальные, нет купленных и подтасованных, поэтому им можно доверять на все 100%.

В портфолио каждого мастера есть фотографии, на них тоже нужно обратить внимание и изучить. Еще один параметр — цена, она не должна быть слишком занижена. Если ищете опытного специалиста, то цена априори не может быть низкой. Новички обычно начинают с низких цен, но обращаясь к таким мастерам, вы немного рискуете. Также многие специалисты предоставляют скидки. В любом случае, всегда можно найти такого мастера, который устроит вас не только по требованиям, но и по цене.

Каждая добавленная анкета на сайте обязательно проверяется модераторами, поэтому можно доверять на все 100%.

Как записаться к мастеру?

Чтобы записаться к выбранному мастеру, вам не нужно осуществлять никаких лишних действий. Все, что нужно, это найти специалиста и связаться с ним указанным способом — это может быть телефон или сообщения на сайте. Зайдите в профиль мастера - и вы увидите кнопку "связаться". Нажмите на него и заполните небольшую форму — укажите ваши цели, имя и номер телефона, по которому специалист сможет перезвонить вам в случае необходимости.

Также обычно мастера указывают адрес, по которому они ведут прием. Можно обратиться сразу в салон, но все же рекомендуется предварительная запись.

Пользоваться сервисом Barb.ru действительно очень просто и удобно. Стоит отметить также тот факт, что вам ничего не придется предварительно платить — вы сможете найти своего идеального мастера совершенно бесплатно, потратив на это минимум времени. Записывайтесь к выбранному специалисту, получайте качественные услуги и пользуйтесь услугами сервиса Barb.ru тогда, когда вам это необходимо!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph