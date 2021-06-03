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Общество

Молоко с опасными микроорганизмами обнаружено у нижегородского производителя

22 июня 2021 15:20  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Молоко с опасными микроорганизмами обнаружено у нижегородского производителя. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, в пробах коровьего сырого молока было обнаружено превышение по показателю КМАФАнМ.

Отмечается, что увеличение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта.

Также в ведомстве особо подчеркнули, что причиной увеличения микроорганизмов может стать плохие гигиенические условия производства и нарушение условий хранения продукта.

Производитель молока не называется, но известно, что он из Нижегородской области. Для привлечения компании к ответственности результаты исследований были направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

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Теги:
Продовольствие
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