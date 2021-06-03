Нижегородский РЦК успешно прошел федеральную сертификацию Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Региональный центр компетенций (РЦК) Нижегородской области успешно прошел сертификацию в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, комиссия в составе представителей министерства экономического развития России, ФЦК и руководителей РЦК других регионов признала эффективность деятельности нижегородского отделения и высокое качество реализованных проектов.

"В этом году обязательную сертификацию проходили 33 центра компетенций из разных регионов России, и только 15 смогли выполнить все требования, предъявляемые к уровню организации работы. Одним из "отличников", успешно справившихся с поставленной задачей, стал и нижегородский центр компетенций. Коллектив центра продемонстрировал комплексный и грамотный подход в управлении проектами с применением всех инструментов бережливого производства, согласно методике ФЦК, благодаря чему были выполнены все ключевые задачи центра по нацпроекту", - сказал Максим Черкасов.

Отмечается, что сертификация проходила в два этапа. На первом – дистанционном – этапе проверялось выполнение поставленных целей, сроки реализации проектов и качество их ведения и мониторинга, на втором, очном, – непосредственно результаты проектов на предприятиях участниках, а также работа самого РЦК: внутренние процессы, система мотивации и многое другое.

Как отметил руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин, в ходе сертификации проверялась и работа на предприятиях, и качество управления внутри центра. Так, для проведения очной проверки комиссия посетила предприятия "ДОК 78", специализирующееся на производстве пластиковых и деревянных окон, и "Континент ЭТС", производящее электрические шкафы.

Напомним, Нижегородская область заняла 1-е место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году. Плановый показатель составляет 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 146 компаний.