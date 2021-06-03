Посетителей нижегородского ТРЦ "Небо" эвакуировали из-за пожара

Посетителей нижегородского торгово-развлекательного центра "Небо" эвакуировали из-за пожара 22 июня 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило спасателям в 17:13. На место выехали 35 человек личного состава. Было задействовано 11 единиц техники.
Из здания было выведено две тысячи человек, рассказали в ведомстве. Среди них - 150 детей.
Противопожарные меры не понадобились: причиной вызова оказалась бытовая ситуация.
"Произошло подгорание пищи на плите", - пояснили в региональном ГУ МЧС.
В результате никто не пострадал.
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