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Происшествия

Посетителей нижегородского ТРЦ "Небо" эвакуировали из-за пожара

22 июня 2021 17:48  [41] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетителей нижегородского торгово-развлекательного центра "Небо" эвакуировали из-за пожара 22 июня 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило спасателям в 17:13. На место выехали 35 человек личного состава. Было задействовано 11 единиц техники.

Из здания было выведено две тысячи человек, рассказали в ведомстве. Среди них - 150 детей.

Противопожарные меры не понадобились: причиной вызова оказалась бытовая ситуация. 

"Произошло подгорание пищи на плите", - пояснили в региональном ГУ МЧС.

В результате никто не пострадал.

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Теги:
МЧС Пожар Торговый центр
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