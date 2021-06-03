Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
22 июня 2021 19:22  [70] ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации 49 автобусов на 229 млн рублей
22 июня 2021 17:20  [108] Около 30 предприятий Нижегородской области уже подали заявки на участие в конкурсе "Экспортер года"
22 июня 2021 16:18  [134] ВТБ будет начислять 6% годовых по счету при переводе пенсии на карту банка
22 июня 2021 14:20  [123] "Бизнес-Портал" банка "Открытие" признан лучшим интернет-банком для бизнеса
22 июня 2021 12:08  [132] "МегаФон" построит станции для доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон"
22 июня 2021 10:11  [174] Анна Ермакова из банка "Открытие" признана лучшим директором по закупкам
21 июня 2021 20:04  [262] ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов
21 июня 2021 18:25  [244] ВТБ запустил автопополнение счетов для участия в госзакупках
21 июня 2021 15:25  [252] Банк "Открытие" получил премию "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП
21 июня 2021 15:10  [281] Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн
Бизнес

ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации 49 автобусов на 229 млн рублей

22 июня 2021 19:22  [70] Бизнес

Фото: ВТБ

ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации – крупнейшему автобусному перевозчику страны - 49 новых автобусов Ford Transit Shuttle Bus стоимостью более 229 млн рублей. Подвижной состав приобретен на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Сделка реализована с применением субсидии Минпромторга РФ, предусматривающей компенсацию части аванса. Новые машины будут перевозить пассажиров в Москве.

ВТБ Лизинг и НТА начали сотрудничать несколько месяцев назад. С учетом новой сделки количество автобусов, переданных Национальной транспортной ассоциации, уже превышает 70 единиц. Ежедневно компания перевозит более миллиона пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Сочи, Новокузнецке и Волгограде. В НТА работают свыше 8 тысяч человек, парк перевозчика насчитывает свыше 3,5 тысяч автобусов. Предприятия, входящие в Ассоциацию, регулярно обновляют подвижной состав. Эта работа нацелена на повышение безопасности и комфорта для пассажира, а значит, на повышение качества жизни в регионах присутствия НТА.

"Развитие общественного транспорта – важная составляющая социально-экономической политики страны. Работа в этом направлении способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает безопасность пассажирских перевозок. Мы рады поддерживать социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан, и предлагаем для этого широкую линейку продуктов. Мы стараемся максимально учитывать потребности наших клиентов и применяем индивидуальный подход для комфортного владения машинами в период финансовой аренды", — отмечает генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

"Мы ориентированы на использование новой техники и новых технологий. Это ключ к повышению качества и надежности перевозок. Применение современных финансовых инструментов позволяет нам интенсивно обновлять парк. Благодаря этому НТА готова соответствовать самым высоким требованиям, которые предъявляют региональные власти и пассажиры", - говорит управляющий директор Национальной транспортной ассоциации Андрей Марков.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2020 и 2021 гг. Ford стабильно входит в тройку самых популярных коммерческих автомобилей (LCV) в России.

Покупателей Ford Transit привлекают высокая надежность машин, конкурентоспособные цены, широкая линейка модификаций и специальных версий, а также низкая стоимость владения. По данным автопроизводителя, Ford Transit требует наименьших затрат на владение благодаря низкой стоимости обслуживания у официальных дилеров, высокой остаточной стоимости после трех лет эксплуатации, а также высокой топливной экономичности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph