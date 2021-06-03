ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации 49 автобусов на 229 млн рублей Бизнес

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ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации – крупнейшему автобусному перевозчику страны - 49 новых автобусов Ford Transit Shuttle Bus стоимостью более 229 млн рублей. Подвижной состав приобретен на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Сделка реализована с применением субсидии Минпромторга РФ, предусматривающей компенсацию части аванса. Новые машины будут перевозить пассажиров в Москве.

ВТБ Лизинг и НТА начали сотрудничать несколько месяцев назад. С учетом новой сделки количество автобусов, переданных Национальной транспортной ассоциации, уже превышает 70 единиц. Ежедневно компания перевозит более миллиона пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Сочи, Новокузнецке и Волгограде. В НТА работают свыше 8 тысяч человек, парк перевозчика насчитывает свыше 3,5 тысяч автобусов. Предприятия, входящие в Ассоциацию, регулярно обновляют подвижной состав. Эта работа нацелена на повышение безопасности и комфорта для пассажира, а значит, на повышение качества жизни в регионах присутствия НТА.

"Развитие общественного транспорта – важная составляющая социально-экономической политики страны. Работа в этом направлении способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает безопасность пассажирских перевозок. Мы рады поддерживать социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан, и предлагаем для этого широкую линейку продуктов. Мы стараемся максимально учитывать потребности наших клиентов и применяем индивидуальный подход для комфортного владения машинами в период финансовой аренды", — отмечает генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

"Мы ориентированы на использование новой техники и новых технологий. Это ключ к повышению качества и надежности перевозок. Применение современных финансовых инструментов позволяет нам интенсивно обновлять парк. Благодаря этому НТА готова соответствовать самым высоким требованиям, которые предъявляют региональные власти и пассажиры", - говорит управляющий директор Национальной транспортной ассоциации Андрей Марков.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2020 и 2021 гг. Ford стабильно входит в тройку самых популярных коммерческих автомобилей (LCV) в России.

Покупателей Ford Transit привлекают высокая надежность машин, конкурентоспособные цены, широкая линейка модификаций и специальных версий, а также низкая стоимость владения. По данным автопроизводителя, Ford Transit требует наименьших затрат на владение благодаря низкой стоимости обслуживания у официальных дилеров, высокой остаточной стоимости после трех лет эксплуатации, а также высокой топливной экономичности.