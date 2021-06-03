Судебная строительная экспертиза: когда и зачем

Независимую строительную экспертизу необходимо делать для следователя или судебных органов, когда между двумя сторонами возникли споры относительно строительного объекта. Если не удается добиться полюбовного решения проблемы, приходится обращаться в контролирующие органы или суд. Для проведения процесса и нужна консультативная помощь и экспертное заключение специалистов компании, осуществляющей технический надзор в строительстве. Судебная строительно-техническая экспертиза стоит недорого, но важна на всех этапах разбирательства. Она предопределяет по большей части исход дела.

За последнее десятилетие строительная индустрия сделала огромный шаг вперед. Во всех регионах увеличиваются масштабы строительства не только жилых домов, но и крупных промышленных комплексов. На этих сложных этапах нередко возникают конфликты и споры, которые приводят к судебным тяжбам. В них нередко возникает необходимость в судебной строительной экспертизе. Она нужна в следующих случаях:

для выявления причины ЧП или несчастного случая на стройке;

для определения размера убытка после нарушений договора строительного подряда;

для определения степени готовности строительного объекта;

для выявления несоответствия выполненных работ запланированным;

для определения стоимостной сметы на строительно-монтажные работы и материалы;

для определения степени безопасности на строительной площадке;

для оценки технического состояния постройки и соответствия ее всем градостроительным правилам и инженерным нормам;

для выявления нарушений и дефектов в проведенном объеме работ и причины их появления.

Оценивать эксперты могут, как непосредственно сам объект (сооружение или здание), так и отдельные его части. Оценке подлежат этапы монтажных и строительных работ, а также техническая документация, которую составляли на этапе ремонта, проектирования, строительства, эксплуатации постройки. Специалисты проводят всевозможные тесты, замеры, расчеты, испытания, изучают приемо-сдаточную документацию, акты выполненных работ, договора, сметы.

Инициировать судебную строительную экспертизу могут не только проверяющие и судебные органы, а и сами стороны процесса, чтобы обосновать свою точку зрения и подтвердить ее с помощью аккредитованных судебных экспертов. В итоге они выдают специальное экспертное заключение.

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