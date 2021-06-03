Около 1,2 млрд рублей выделят на модернизацию очистных сооружений Богородска Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 1,2 млрд рублей выделят на модернизацию очистных сооружений Богородска. Об этом спикер парламента Евгений Люлин написал на своей странице в Instagram.

По его словам, жители города столкнулись с серьезной экологической проблемой - это не только едкий запах, но и загрязнение реки Рязанка, куда кожевенные предприятия города сливают свои отходы.

Кроме этого, ветхие городские коммуникации не справляются с концентрацией стоков. Многие показатели вредных веществ превышены в десятки раз. Это приводит также и к загрязнению Волги.

Евгений Люлин сообщил, что состоялось рабочее совещание совместно с заместителем губернатора региона Андреем Бетиным, руководителями областной и природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, главами местного самоуправления и представителями предприятий.

Кроме этого, Евгений Люлин и Андрей Бетин взяли на свой личный контроль ситуацию с едким запахом в Богородске.

В итоге было принято решение выделить 1,2 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений Богородска. "А чтобы они не пришли в негодность, кожевенным предприятиям нужно приводить в соответствие свои локальные очистные сооружения", - резюмировал он.