Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области за минувшие сутки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, первая автоавария произошла еще утром 22 июня в 07:40 на ул. Сахарова, 103А (Приокский район).

63-летняя водитель иномарки Hyundai при выезде с второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение сразу с тремя машинами - Volkswagen, Skoda, Audi.

В результате аварии женщина скончалась.

Вечером того же дня произошла другая авария со смертельным исходом. В 23:10 на 27 км а/д Выездное – Дивеево – Сатис в Дивеевском районе 26-летний водитель Lada Granta сбил пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В итоге погиб 36-летний пешеход, который был в состоянии алкогольного опьянения.