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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, первая автоавария произошла еще утром 22 июня в 07:40 на ул. Сахарова, 103А (Приокский район).
63-летняя водитель иномарки Hyundai при выезде с второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение сразу с тремя машинами - Volkswagen, Skoda, Audi.
В результате аварии женщина скончалась.
Вечером того же дня произошла другая авария со смертельным исходом. В 23:10 на 27 км а/д Выездное – Дивеево – Сатис в Дивеевском районе 26-летний водитель Lada Granta сбил пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом.
В итоге погиб 36-летний пешеход, который был в состоянии алкогольного опьянения.
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