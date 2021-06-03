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Общество

Более 150 домов и детская больница временно остались без света в Нижнем Новгороде

23 июня 2021 10:48  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 150 домов и детская больница временно остались без света в Нижнем Новгороде 23 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на электросетях.

Под отключение попали дома в Нижегородском районе по адресам:

- ул. Суетинская, 4, 1а, 1, 2, 3, 9, 10,
- Гоголя, 52, 62,
- наб. Федоровского, 4, 5, 6, 7,
- ул. Рождественская, 6б-18е(чет), 22,
- Ильинская, 1-10 все,
- пер. Вахитова, 8б, 8, 11, 6, 9, 7, 5, 6а,
- Почтовый съезд, 21, 19, 19а, 23,
- Сергиевская, 12-24/43(чет), 13а-19(неч.), 23, 25, 25а,
- Ильинская, 43, 43в, 45,
- Гоголя, 45а, 47а.

Электроснабжение в них отключено с 8:00 возобновится в 17:00.

А также в домах на ул. Слобода Печеры, 95-117(неч.), 184-238(чет), 124, 127,  127а, 135-149(неч.) отключено в 7:00 и возобновится в 19:00, на ул. Бредихина, 1-12а, Канашская,15-36 - отключат в 11:00, возобновится в 19:00.

В Московском районе с 8:00 до 17:00 свет будет отключен в домах на ул. Гастелло, 2, 4, 10, Дежнева, 1, 3, 5, 7, 9, пр. Героев, 24, 26, 28, 30. 

Кроме того, в Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в здании детской городской клинической больницы №27.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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