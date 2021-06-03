Гордума одобрила передачу водопровода и наружного освещения в новостройках в собственность Нижнего Новгорода

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Городская дума одобрила передачу водопровода и наружного освещения в новостройках в собственность Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании Гордумы 23 июня.
Отмечается, что СК "Нижегородская девелоперская компания" безвозмездно передает городу хозяйственно-питьевой водопровод в ЖК "Циолковский". АО "Желдорипотека" передает в муниципальную собственность сети наружного освещения придомовой территории в квартале улиц Вольская – Витебская.
Также по инициативе СК "Инградстрой" в муниципальную собственность передается наружное освещение многоквартирных домов №№ 2, 3, 4, 5 на улице Мечтателей в ЖК "Новая Кузнечиха".
В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживать специализированные организации – АО "Нижегородский водоканал" и МП "Инженерные сети".
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