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Общество

Гордума одобрила передачу водопровода и наружного освещения в новостройках в собственность Нижнего Новгорода

23 июня 2021 12:41  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Городская дума одобрила передачу водопровода и наружного освещения в новостройках в собственность Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании Гордумы 23 июня.

Отмечается, что СК "Нижегородская девелоперская компания" безвозмездно передает городу хозяйственно-питьевой водопровод в ЖК "Циолковский". АО "Желдорипотека" передает в муниципальную собственность сети наружного освещения придомовой территории в квартале улиц Вольская – Витебская.

Также по инициативе СК "Инградстрой" в муниципальную собственность передается наружное освещение многоквартирных домов №№ 2, 3, 4, 5 на улице Мечтателей в ЖК "Новая Кузнечиха".

В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживать специализированные организации – АО "Нижегородский водоканал" и МП "Инженерные сети".

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Теги:
водопровод Городская дума освещение
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