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Изменения внесены в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы 23 июня.
Согласно информации, депутаты одобрили внесение изменений в схему и адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода.
Так, в схему дополнительно включены 14 позиций: 6 щитов 6х3, 4 флагштока, три уникальных рекламных конструкций и один сити-формат.
Одно место размещения на улице Белинского исключается в связи с отсутствием технической возможности установки рекламной конструкции, совмещенной с велопрокатом.
Шесть из включаемых в схему мест расположены на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Отмечается, что это позволит администрации города провести торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По предварительным расчетам, арендная плата по заключенным договорам с победителями торгов составит около 500 тысяч рублей в год.
Единовременная плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций может составить не менее 1,5 млн рублей.
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