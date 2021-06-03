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Общество

Изменения внесены в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде

23 июня 2021 12:52  [1] Общество

Фото: Соцсети

Изменения внесены в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы 23 июня.

Согласно информации, депутаты одобрили внесение изменений в схему и адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода.

Так, в схему дополнительно включены 14 позиций: 6 щитов 6х3, 4 флагштока, три уникальных рекламных конструкций и один сити-формат.

Одно место размещения на улице Белинского исключается в связи с отсутствием технической возможности установки рекламной конструкции, совмещенной с велопрокатом.

Шесть из включаемых в схему мест расположены на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

Отмечается, что это позволит администрации города провести торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По предварительным расчетам, арендная плата по заключенным договорам с победителями торгов составит около 500 тысяч рублей в год.

Единовременная плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций может составить не менее 1,5 млн рублей.

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