Как сдать анализ на гомоцистеин

Редкое наследственное заболевание, называемое гомоцистинурией, также может значительно повысить уровень гомоцистеина в крови и моче. В США всех младенцев регулярно проверяют на избыток метионина, что является признаком гомоцистинурии, в рамках скрининга новорожденных. Если скрининговый тест ребенка положительный, то часто проводят анализы мочи и крови на гомоцистеин. Чтобы диагностировать его, нужно сдать анализ крови на гомоцистеин. Верните свое здоровье в равновесие, пройдя тест на гомоцистеин, чтобы лучше понять свой риск развития состояния, которое изменит вашу жизнь. Профилактика лучше, чем лечение.

Гомоцистеин, встречающаяся в природе аминокислота, представляет собой производное белка, обнаруженного в плазме крови, что приводит к нарушению баланса химического состава организма, что связано с рядом состояний, таких как деменция. Обмен веществ в организме способен удалять гомоцистеин из организма. Однако, если вы испытываете дефицит питательных веществ, генетически предрасположены или ведете плохой образ жизни, организму может быть сложно нормализовать ваш уровень.

Ваш тест на гомоцистеин включает:

Форма сведений о клиенте.

Два одноразовых ланцета.

Одна капельница.

Одна пробирка для забора крови.

Один пластиковый футляр для пробирки для забора крови.

Один плазменный сепаратор.

Два лейкопластыря.

Очищающая салфетка.

Анализ крови.

Вы приходите на прием по месту прохождения теста. Вас могут попросить сесть или лечь для взятия крови. Человек, собирающий вашу кровь (технически называемый флеботомистом, но это может быть медсестра или другой медицинский работник), наложит жгут на вашу руку (выше локтя) и затянет его, чтобы увеличить объем крови в ваших венах.

Вас могут попросить в первый раз сжать и разжать пальцы несколько раз, чтобы кровь попала в вены. Флеботомист очистит место укола, чтобы снизить риск заражения, затем вставит иглу в вашу вену и возьмет кровь. В клинике сделают клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) https://kdl.ru/analizy-i-tseny/klinicheskiy-analiz-krovi-s-leykotsitarnoy-formuloy-5diff. Кровь потечет в шприц или пузырек. Во время процедуры вы можете испытать небольшой дискомфорт. Сообщите флеботомисту, если у вас возникли проблемы или вы плохо себя чувствуете.

Флеботомист в КДЛ попросит вас на несколько секунд прижать ватный шарик к месту укола, а затем наложит на это место липкую повязку. Впоследствии у вас могут появиться небольшие синяки на этом участке.

Анализ крови - это клинический анализ различных параметров крови человека (в ветеринарии, животных) для диагностики заболеваний или для наблюдения за состоянием здоровья.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.