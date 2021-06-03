IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
23 июня 2021 15:42  [63] ВТБ составил портрет потенциальной "жертвы" мошенников
23 июня 2021 13:48  [124] Банк "Открытие" добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery
23 июня 2021 13:03  [115] "МегаФон" запустил "Мобильный ID" для портала "Вам решать"
22 июня 2021 19:22  [276] ВТБ Лизинг передал Национальной транспортной ассоциации 49 автобусов на 229 млн рублей
22 июня 2021 17:20  [246] Около 30 предприятий Нижегородской области уже подали заявки на участие в конкурсе "Экспортер года"
22 июня 2021 16:18  [268] ВТБ будет начислять 6% годовых по счету при переводе пенсии на карту банка
22 июня 2021 14:20  [248] "Бизнес-Портал" банка "Открытие" признан лучшим интернет-банком для бизнеса
22 июня 2021 12:08  [252] "МегаФон" построит станции для доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон"
22 июня 2021 10:11  [285] Анна Ермакова из банка "Открытие" признана лучшим директором по закупкам
21 июня 2021 20:04  [354] ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов
Бизнес

ВТБ составил портрет потенциальной "жертвы" мошенников

23 июня 2021 15:42  [63] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ составил портрет потенциальной "жертвы" мошенников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. По данным банка, более склонны доверять схемам злоумышленников мужчины в возрасте 30 лет, проживающие в центральном регионе.

Согласно исследованию ВТБ, мужчины чаще страдают от действий мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Наиболее уязвимыми становятся люди в возрасте от 35 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью злоумышленников. Около 25% занимает категория клиентов от 40 до 49 лет. Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет - 18%. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин - 32 года.

Больше всего от действий мошенников сегодня страдают жители Центрального федерального округа (свыше 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов – 13% и 12% соответственно. Реже всего мошеннические действия осуществляются в отношении клиентов из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).

"Мы фиксируем высокую активность мошенников в интернете: только за месяц наши специалисты заблокировали более 1 000 мошеннических онлайн-ресурсов, для сравнения за весь 2020 год их число не превышало и 200. Мошенники постоянно изобретают новые способы хищения средств — например, недавно они стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги. Такие атаки направлены на получение личных данных клиента, одноразового кода подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизитов карт для проведения мошеннических операций. Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете", — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Для предотвращения таких ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.

Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. "сотрудника безопасности". Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг. Мошенники маскируют фишинговые атаки под сайты покупки авиабилетов, туров, сервисы доставки и путешествий.

"Для ВТБ вопрос защиты средств клиентов является приоритетным. Наша задача – предупредить пользователей о новых методах социнженерии и фишинга и запустить новые способы их защиты. Банк успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков. До конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса. Кроме того, мы внедряем определитель мошеннических звонков, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC", - добавил Никита Чугунов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph