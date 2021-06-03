IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Выкуп автомобилей в Нижегородской области

24 июня 2021 08:37  [102]

На сегодняшний день абсолютно каждый автолюбитель хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью продать автомобиль. Поэтому и сложности, связанные с этим процессом, им очень знакомы. Однако, время не стоит на месте, поэтому в современном мире работает множество компаний, предлагающих существенно упростить данный процесс. Именно по этой причине выкуп авто с выездом по Нижегородской области пользуется сегодня большой популярностью, ведь по сути автовладельцу ничего не придется делать.

Сейчас в Нижнем Новгороде работает достаточное количество подобных организаций. Например, по ссылке https://nizhny-novgorod.dorogo.online/ можно найти одну из таких организаций. Более того эта компания по праву считается лучшей в городе. Об этом говорят не только представители самой организации, но и сотни довольных клиентов, чьи отзывы можно прочитать на просторах всемирной паутины.

Так что же в ней такого особенного? Разумеется, большое количество преимуществ, среди которых можно назвать следующие обстоятельства:

  1. Простота. Стать клиентом данной компании сегодня максимально просто. По сути, от автовладельца требуется только совершить один телефонный звонок и оставить заявку. Дальше вопрос с продажей автомобиля решится в считанные часы;
  2. Оперативность работы. Представитель компании приезжает по заявке в максимально короткие сроки, таким образом, у клиента появляется возможность потратить появившееся время на боле приятные и полезные вещи;
  3. Скорость оформления. Для оформления всех необходимых документов также не требуется большого количества времени и беготни по инстанциям, поскольку специалист компании все делает прямо на месте всего за пятнадцать минут;
  4. Оценка. Специалист компании не только оформляет документы по купле-продаже автомобиля, но и сразу на месте проводит оценку транспортного средства. К слову, оценка проводится честно, поэтому клиент не будет чувствовать себя обманутым;
  5. Оплата сразу. Денежные средства за автомобиль отдаются в момент оформления всех документов, и только после получения клиентом оплаты специалист компании забирает транспортное средство;
  6. Ремонт перед продажей. Даже нет необходимости ремонтировать транспортное средство перед продажей, ведь возможен выкуп автомобилей не на ходу в Нижнем Новгороде. Подобная услуга избавляет собственника автомобиля от лишних затрат, делая его выручку от продажи больше.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph