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Общество

Платформа "Сферум" будет внедрена в образовательные учреждения Нижегородской области

23 июня 2021 18:50  [28] Общество
Рубен Акопов и Ольга Петрова

Рубен Акопов и Ольга Петрова

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках глобальной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит на Нижегородской ярмарке, 23 июня 2021 года министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ООО "Цифровое образование", правообладатель коммуникационной платформы "Сферум", заключили соглашение о сотрудничестве.

Как уточнили в региональном правительстве, цель данного соглашения – развитие в Нижегородской области цифровой образовательной среды.

Документ подписали министр образования региона Ольга Петрова и генеральный директор компании "Сферум" Рубен Акопов.

В процессе взаимодействия платформа "Сферум" будет интегрирована в образовательные учреждения региона в рамках развития цифровой образовательной среды. Сотрудничество предполагает решение информационно-технологических вопросов внедрения, обмен информацией и консультирование в области интеграции, уточнили в правительстве.

"Наша цель - сделать образование в регионе доступным и удобным. Платформа "Сферум" является одним из инструментов, который даёт образовательным организациям дополнительный доступ к новым технологическим возможностям для всех участников учебного процесса. При этом надо отметить, что технологии в значительной мере совершенствуют образование, но ни в коем случае не снижают роль учителя. Она была, есть и останется ведущей", – рассказала Ольга Петрова.

Образовательная платформа "Сферум" разработана "Ростелекомом" и Mail.ru Group при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это часть цифровой образовательной среды, которая создаётся в соответствии с постановлением Правительства РФ для реализации нацпроекта "Образование". Платформа была запущена 31 марта 2021 года и за 2,5 месяца набрала свыше 350 тысяч пользователей.

"В регионах, которые уже сотрудничают со "Сферумом", мы видим большое количество регистраций на платформе. Это свидетельствует о востребованности наших сервисов и указывает направления развития. Платформа создана в помощь учителю. Благодаря ей можно получить дополнительные технологические возможности для учёбы, организации общения с родителями, внутри педагогического коллектива", - отметил Рубен Акопов.

Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Благодаря ей возможны групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. При этом, каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку. Также можно создать чаты для учёбы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

Развитие цифровой образовательной среды предусмотрено национальным проектом "Образование". Соответствующий федеральный проект реализуется в Нижегородской области с 2020 года. Он направлен на разработку, апробацию и внедрение в школах и колледжах новых образовательных технологий.

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Нацпроект Образование Технологии
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