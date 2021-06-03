Фестиваль "Рок чистой воды" отменен в Нижнем Новгороде из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу Общество

Фестиваль "Рок чистой воды" отменен в Нижнем Новгороде из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. сообщают организаторы.

Оргкомитет фестиваля приняли решение не проводить рок-фестиваль из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области.

В своем обращении организаторы отметили, что не могут рисковать здоровьем гостей фестиваля и музыкантов – его участников. Фестиваль "Рок Чистой Воды" перенесен на конец июля 2022 года.

"Ограничительные меры на посещение массовых мероприятий, начавшие действовать с 18 июня, укрепили нас в принятии этого трудного решения", - отмечается в обращении Огкомитета. При этом они добавили, что не хотят разделять гостей "ни по какому признаку, ограничивающему их вход на фестивальную площадку", и с уважением относятся к свободе выбора каждого. Более того, организаторы убеждены, что "запреты совсем не способствуют созданию той атмосферы праздника".