Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде к августу Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта "Чистое небо" к августу. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, изначально для реализации программы были выбраны территории Гребного канала и улица Советская до Московского вокзала, а также - историческая часть города. В общей сложности в проекте задействованы 71 улица Нижнего Новгорода.

"Думаю, многие со мной согласятся, что паутина разнообразных проводов над головой не добавляет привлекательности городскому пейзажу. Поэтому мы направили 150 млн рублей на то, чтобы убрать часть воздушных коммуникаций под землю", – заявил мэр.

Помимо того, что провода убираются под землю, они еще и ремонтируются, восстанавливаются, если это необходимо.

Напомним, что подготовка к реализации проекта "Чистое небо", целью которого является замена опор электроснабжения, наружного освещения и перенос линий, размещенных на опорах, в подземное исполнение, началась в 2020 году. Тогда специалисты провели комиссионные обследования территорий, где планировалось провести работы. Согласно муниципальным контрактам работы планируется завершить к августу этого года.