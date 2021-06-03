Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2021 11:15  [55] Детский лагерь "Кипячий ключ" в Нижегородской области закрыт из-за коронавируса
24 июня 2021 10:49  [132] Прием документов на испанскую визу возобновился в Нижнем Новгороде
24 июня 2021 10:24  [170] Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде к августу
24 июня 2021 09:46  [189] ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19
23 июня 2021 19:55  [435] Фестиваль "Рок чистой воды" отменен в Нижнем Новгороде из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу
23 июня 2021 19:43  [257] Жителям Нижнего Новгорода расскажут о правилах поведения в жару через громкоговорители
23 июня 2021 19:35  [374] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин поздравили победителей хакатонов в ходе конференции ЦИПР
23 июня 2021 18:50  [291] Платформа "Сферум" будет внедрена в образовательные учреждения Нижегородской области
23 июня 2021 18:32  [349] Рейды по проверке соблюдения масочного режима в торговых точках Дзержинска станут ежедневными
23 июня 2021 18:05  [337] Движение транспорта временно ограничат на пересечении ул. М.Ямская и Красносельская в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде к августу

24 июня 2021 10:24  [170] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта "Чистое небо" к августу. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, изначально для реализации программы были выбраны территории Гребного канала и улица Советская до Московского вокзала, а также - историческая часть города. В общей сложности в проекте задействованы 71 улица Нижнего Новгорода.

"Думаю, многие со мной согласятся, что паутина разнообразных проводов над головой не добавляет привлекательности городскому пейзажу. Поэтому мы направили 150 млн рублей на то, чтобы убрать часть воздушных коммуникаций под землю", – заявил мэр.

Помимо того, что провода убираются под землю, они еще и ремонтируются, восстанавливаются, если это необходимо.

Напомним, что подготовка к реализации проекта "Чистое небо", целью которого является замена опор электроснабжения, наружного освещения и перенос линий, размещенных на опорах, в подземное исполнение, началась в 2020 году. Тогда специалисты провели комиссионные обследования территорий, где планировалось провести работы. Согласно муниципальным контрактам работы планируется завершить к августу этого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph