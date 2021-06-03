город Тосса-де-Мар
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Прием документов на испанскую визу возобновился в Нижнем Новгороде. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в офисе визового оператора BLS.
По словам собеседника агентства, испанский визовый центр, расположенный на ул. Керченская, д. 13 (БЦ "Время"), возобновил свою работу с 24 июня.
"Срок рассмотрения заявления в связи с коронавирусными ограничениями может быть увеличен", - отметили в центре.
В настоящее время обратиться в центр за оформлением визы могут только те россияне, у которых ранее уже была шенгенская виза сроком на 2, 3 и 5 лет. Принимают нижегородцев лишь по предварительной записи на сайте.
Напомним также, что посетить Испанию с туристическими целями гражданам России все еще нельзя.
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