Прием документов на испанскую визу возобновился в Нижнем Новгороде Общество

город Тосса-де-Мар Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прием документов на испанскую визу возобновился в Нижнем Новгороде. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в офисе визового оператора BLS.

По словам собеседника агентства, испанский визовый центр, расположенный на ул. Керченская, д. 13 (БЦ "Время"), возобновил свою работу с 24 июня.

"Срок рассмотрения заявления в связи с коронавирусными ограничениями может быть увеличен", - отметили в центре.

В настоящее время обратиться в центр за оформлением визы могут только те россияне, у которых ранее уже была шенгенская виза сроком на 2, 3 и 5 лет. Принимают нижегородцев лишь по предварительной записи на сайте.

Напомним также, что посетить Испанию с туристическими целями гражданам России все еще нельзя.